Минэнерго предупредило о риске дискриминации компаний ТЭК под предлогом защиты экологии

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ предупредило о риске дискриминации российских энергетических компаний на международных рынках под предлогом защиты экологии.

"Минэнерго России считает недопустимым рассмотрение вопросов изменения климата и охраны окружающей среды с предвзятой точки зрения, ущемление интересов государств - производителей энергоресурсов и намеренное игнорирование таких аспектов устойчивого развития, как обеспечение всеобщего доступа к энергии и развитие чистых углеводородных энергетических технологий", - заявила заместитель министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, выступая с докладом на заседании комитета по энергетике Госдумы.

По ее словам, после принятия Парижского соглашения существует угроза дискриминации российских компаний ТЭК на мировых энергетических рынках, которая может быть осуществлена за счет изменения международного и внутреннего законодательства под предлогом реализации климатической и экологической политики или диверсификации источников импорта энергоресурсов.

Бондаренко подчеркнула, что это также может быть инструментом будущих торговых войн.

"Минэнерго всегда выступало за сбалансированное развитие как возобновляемой, так и углеводородной энергетики. Ущемление наших интересов и бизнеса невозможно. Дискриминацию российских организаций ТЭК на международных энергетических рынках под предлогом реализации этой политики необходимо отслеживать", - добавила она.

Россия выполнит условия Парижского соглашения по климату при любом сценарии развития экономики, подчеркнула замминистра энергетики. "В целом мы сократили [с 1990 года] выбросы [парниковых газов] на 49%", - отметила она.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, что означает согласие России на его обязательность. Теперь России до конца 2020 года предстоит принять закон о регулировании парниковых газов, говорил специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.