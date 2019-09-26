Enel X установит "умную" солнечную электростанцию в кампусе университета Массачусетса

ТАСС, 26 сентября. Enel X, дочерняя компания группы Enel, планирует установить систему солнечных батарей и аккумулирующих мощностей в кампусе Массачусетского университета в Бостоне, США. Для распределения и оптимизации потребления энергии будет использовано передовое программное обеспечение, сообщило издание Power Engineering International.

Долгосрочное соглашение между университетом и Enel также предусматривает установку 11 "интеллектуальных" зарядных станций JuiceBox для электромобилей, солнечных батарей и литий-ионных аккумуляторов для хранения энергии мощностью 0,5-2 МВт.ч. По оценкам компании, использование солнечной энергии позволит снизить зависимость кампуса от внешней энергосети и сократить расходы на электроэнергию более чем на $1,5 млн в течение срока действия контракта.

В проекте будет использовано программное обеспечение Enel X, разработанное для оптимизации энергетических ресурсов. Зарядные станции будут работать с учетом показателей сети и смогут адаптироваться к изменениям в локальной сети, позволяя регулировать потребление в зависимости от доступности возобновляемых источников и стоимости электроэнергии на текущий момент.

Ожидается, что проект будет запущен в первой половине 2020 года.