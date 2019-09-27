Заемщики от 30 до 50 лет взяли почти на 20% больше потребкредитов в январе-августе

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Объем потребительских кредитов среди заемщиков наиболее экономически активного возраста, от 30 до 50 лет, в январе-августе 2019 года увеличился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В НБКИ пояснили, что за отчетный период клиенты кредитных организаций в возрасте от 30 до 39 лет взяли в долг 748 млрд рублей, что на 18,6% больше, чем за тот же период годом ранее. Заемщики от 40 до 49 лет взяли в долг 600,7 млрд рублей, увеличив объем кредитования на 18,9%.

"Что касается самых возрастных заемщиков, то постепенно их доля в потребительском кредитовании снижается в силу общего более консервативного подхода к заемщикам. В 2019 году банки кредитуют, прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов, и у которых приемлемый уровень доходов и долговой нагрузки. В свою очередь клиенты с проблемным риск-профилем все чаще получают отказ в предоставлении заемных средств. Таким образом, к категории "качественных" заемщиков, прежде всего, стоит отнести заемщиков наиболее экономически активного возраста - от 30 до 50 лет", - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

Также большую динамику в объеме кредитования показала группа населения моложе 25 лет. Молодые люди в январе-августе заняли у банков на 22,7% больше кредитов по сравнению с тем же периодом прошлого года, на общую сумму 101,4 млрд рублей.

Заемщики от 25 до 29 лет увеличили объем взятых кредитов на 13% - до 242 млрд рублей, лица от 50 до 59 лет - на 15%, до 378,5 млрд рублей, от 60 до 65 лет - на 17,6%, до 91 млрд рублей, старше 60 лет - на 17%, до 60 млрд рублей.

На 1 июля 2019 года НБКИ консолидирует информацию о кредитах более 97 млн заемщиков, которую предоставляют более 4 тыс. кредиторов.