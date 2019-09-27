Власти Татарстана рассчитывают на положительное решение по магистрали Москва - Казань

УФА, 27 сентября. /ТАСС/. Промышленный потенциал Татарстана в случае создания высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань будет давать ей высокую загрузку. Власти республики рассчитывают на положительное решение федерального центра по строительству дороги, сообщил в пятницу ТАСС министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев в кулуарах Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

"Если вы спросите, нужно или не нужно [строить ВСМ], конечно же, нужно - любая инфраструктурная поддержка регионов, она важна, и есть потенциал загрузки для дальнейшего развития тех регионов, которые будут по пути следования [магистрали]. Решение принимается федеральным центром. Мы в свою очередь с таким обращением [о необходимости создания ВСМ] выступали и выступаем, рассчитываем на поддержку", - сказал он.

Как уточнил министр, в регионе традиционно развита промышленность - нефтедобыча, нефтепереработка, машиностроение. В то же время так сложилось исторически, что в республике не было развитой железнодорожной сети. Татарстан, будучи регионом с большим объемом выпускаемой продукции, будет давать загрузку новой магистрали в случае ее создания, считает министр.

"Безусловно, это [создание ВСМ] было бы большим плюсом. Надеемся на положительное решение со стороны наших коллег из федерального центра", - добавил Абдулганиев.

В середине апреля стало известно, что президент РФ Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Ранее обсуждалось строительство ВСМ Москва - Казань, и, по словам вице-премьера РФ Максима Акимова, проект не закрыт, обсуждаются сроки его реализации и очередность относительно дороги до Санкт-Петербурга. Предварительно строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург оценили в 1,5 трлн руб., говорил журналистам Акимов. Проектированием ВСМ занимаются РЖД.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тысяч экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн, трансляции ведутся на сайте sco-brics.ru. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.