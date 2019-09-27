Суд признал банкротом Международный банк Санкт-Петербурга по иску ЦБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Международный банк Санкт-Петербурга (МБСП) банкротом и открыл конкурсное производство по иску Банка России, следует из определения суда.

"Признать Международный банк Санкт-Петербурга несостоятельным (банкротом). Открыть в отношении Международного банка Санкт-Петербурга (акционерное общество) конкурсное производство на один год", - говорится в документе.

В 2018 году ЦБ отозвал у МБСП лицензию на осуществление деятельности, ввел временную администрацию и затем подал иск с требованием признать его банкротом. Кроме того, в суде также оспариваются сделки МБСП.

Банк заявил ответные иски к ЦБ, в частности, кредитная организация намерена оспорить приказ ЦБ об отзыве лицензии.

Согласно данным ЦБ, по величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 116-е место в банковской системе РФ.