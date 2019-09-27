Площадку для координации работы предпринимателей из стран ШОС и БРИКС откроют в Уфе

УФА, 27 сентября. /ТАСС/. Торгово-экономическую площадку для координации работы представителей малого и среднего бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС откроют в Уфе, сообщил в пятницу заместитель председателя национальной части Делового совета ШОС от России Азат Фазлыев.

"Определяются активные регионы, которые имеют интересы, информацию в первую очередь о ШОС, находятся инициативные предприниматели, разделяющие цели и задачи, которые перед ними озвучены, а дальше выстраивается взаимодействие с региональным правительством или с муниципалитетом, а дальше формируется вот эта площадка. На сегодняшний момент создано несколько таких площадок в Китае, в России создана площадка в Санкт-Петербурге, и вот буквально недавно принято решение создать такую площадку здесь у нас в Уфе. <…> Мы сейчас этот проект будем реализовывать у себя в республике, а дальше в виде определенного стандарта будем рекомендовать другим субъектам РФ и внедрять в другие регионы стран ШОС и БРИКС", - сказал Фазлыев, выступая на одной из сессий Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, который проходит в Уфе.

По его словам, такая площадка будет использоваться в том числе для того, чтобы предприниматели могли получать информацию о продукции, в которой нуждается тот или иной регион в других странах, также через своеобразное единое окно бизнесменам окажут помощь при взаимодействии с финансовыми институтами, экспортными агентствами, расскажут о мерах поддержки экспортеров.

"Нужно, чтобы бизнес сразу же в одном флаконе получил и делового партнера за рубежом, и информацию о ведении бизнеса в той или иной стране, о сертификации, о нормах учета", - добавил Фазлыев.

По его словам, подобные инструменты поддержки необходимы в связи с тем, что представителям МСП в регионах, как правило, сложно выходить на зарубежных партнеров. "Тяжело иногда через столичные или федеральные каналы устанавливать международные контакты или выходить на организации, штаб-квартиры которых находятся в других государствах. Это удел госкорпораций, это удел федеральных больших компаний, а "малыши" в основном находятся в тех или иных субъектах Российской Федерации, провинциях Китая, штатах Индии", - заключил спикер.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тыс. экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн, трансляции ведутся на сайте sco-brics.ru. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.