Проектную документацию курорта "Мамисон" в Северной Осетии разработают до конца 2020 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 сентября. /ТАСС/. Разработка проектно-сметной документации курорта "Мамисон" в Северной Осетии завершится в 2020 году. Об этом сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в СКФО.

"В этом году в рамках госпрограммы развития СКФО Минкавказу России выделены средства на подготовку проектно-сметной документации будущего туристического комплекса. И эта работа будет завершена в 2020 году", - цитирует Чеботарева пресс-служба министерства РФ по делам Северного Кавказа.

По его словам, новая особая экономическая зона "Мамисон" войдет в состав туристического кластера, который сегодня создается на территории Северо-Кавказского федерального округа.

В ближайшее время Минкавказом России с Северной Осетией будет подписано соглашение, что позволит уже в будущем году приступить к реализации первых мероприятий по созданию курорта.

"Подписанное накануне председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым постановление о создании на территории Республики Северная Осетия - Алания особой экономической зоны "Мамисон", прежде всего, свидетельствует о поддержке и заинтересованности руководства страны в развитии туристической отрасли Северного Кавказа в целом как одного из главных направлений в повышении конкурентоспособности макрорегиона", - отметил министр.

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии, в 100 км от Владикавказа. Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. Власти Северной Осетии подали в Минэкономразвития РФ заявку на возвращение курорту статуса особой экономической зоны (ОЭЗ), которого он был лишен в 2016 году из-за неэффективной работы. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га, проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м.