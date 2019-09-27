Минсельхоз предложил уничтожать конфискованную табачную продукцию

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз России предлагает уничтожать конфискованную табачную продукцию для пресечения возможности попадания контрафакта на рынок. Информацию о подготовке соответствующего законопроекта министерство опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях пресечения возможности попадания конфискованной продукции на рынок, а также в целях экономии бюджетных средств, затрачиваемых на длительное хранение конфискованной нелегальной табачной продукции, законопроектом предлагается дополнить часть 3 статьи 81 УПК РФ (Уголовно-процессуального кодекса - прим. ТАСС) нормой об уничтожении конфискованной табачной продукции, по аналогии с нормой данной части статьи об уничтожении оборудования или иных средств совершения преступления, а также нормами законодательства РФ, предусматривающими обязательное уничтожение конфискованных товаров легкой промышленности и конфискованного игрового оборудования", - отмечается в материалах.

По данным Минсельхоза, в последнее время наметилась тенденцию по увеличению доли табачной продукции внутреннего производства, маркированной специальными марками, однако реализуемой по цене ниже минимальной суммы акциза и НДС, которые каждый производитель обязан уплачивать в виде налогов с каждой произведенной пачки. Согласно экспертным оценкам, на долю подобной продукции в I квартале 2019 года пришлось 1,5% всего потребления табачных изделий.

"Указанное обстоятельство представляет угрозу для экономических интересов РФ. Рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, повышению ценовой доступности нелегальной табачной продукции, в первую очередь для несовершеннолетних, а также к резкому снижению уровня легальности табачного рынка РФ", - указывают авторы.