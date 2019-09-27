Moody's повысило рейтинг банка "Возрождение" до "Ba1" с "Ba2" с позитивным прогнозом

ТАСС, 27 сентября. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные депозитные рейтинги банка "Возрождение" в иностранной и национальной валютах до "Ba1" с "Ba2", говорится в сообщении агентства.

Прогноз изменен на "позитивный" с "развивающегося".

"Повышение рейтингов банка "Возрождение" обусловлено устранением неопределенностей, которые ранее были вокруг структуры и стратегии банка. Запланированное слияние с банком ВТБ уже утверждено и запланировано на май 2020 года, и эти планы также отражаются в изменении прогноза на "позитивный" с "развивающегося", - отмечается в сообщении.

Аналитики Moody's подчеркнули, что рейтинги "Возрождения" могут быть еще повышены, если банк объединится с ВТБ. "Однако если планы банка ВТБ в отношении слияния в 2020 году изменятся, может последовать негативное рейтинговое действие", - отметили в Moody's.

ВТБ приобрел 85% "Возрождения" в октябре 2018 года, а в январе этого года увеличил свою долю до 96,3%. Ранее банк контролировался Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Продать "Возрождение" им пришлось по требованию ЦБ, так как владельцы банков, допустившие санацию (санировался принадлежавший Ананьевым Промсвязьбанк), не имеют права владеть более 10% акций любой кредитной организации.

В июне глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ВТБ вернулся к идее присоединения "Возрождения".