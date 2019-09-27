ЦБ установил максимальный размер ставки по займам физлицам от кредитных потребкооперативов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Совет директоров Банка России определил максимальный размер процентной ставки в размере 17% годовых по займам, предоставляемым кредитными потребительскими кооперативами и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами физическим лицам для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Изменения вступят в силу с 1 октября.

Кредитный кооператив является некоммерческой организацией. Это добровольное объединение физических или юридических лиц по территориальному, профессиональному или другому принципу. Члены кооператива делают взносы и при необходимости берут займы за счет этих сбережений.