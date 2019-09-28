Автоконцерны до 15 октября представят правительству предложения по компенсации утильсбора

АДЛЕР, 28 сентября. /ТАСС/. Автоконцерны создадут рабочую группу по обсуждению механизма дифференциации промсубсидий, фактически компенсирующих утилизационный сбор. Соответствующие предложения они представят в правительство до 15 октября, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с автопроизводителями на полях "Формулы-1".

"Мы договорились о том, что они - все компании, которые находятся на российском рынке, - должны [создать] рабочую группу до 15 октября", - сказал Козак и уточнил, что в рамках этого срока автопроизводители представят правительству свои предложения по механизму компенсации утильсбора.

"Есть конкретная сумма промышленных субсидий, которая распределяется между ними. Это не наши уже деньги, это деньги всего автопрома. Автопром между собой должен договориться, каким образом они это дифференцируют, каким образом будет справедливо, и какой переходный период будет для того, чтобы достичь этой идеальной теоретической справедливости, которой сегодня нет и быть не может, потому что так исторически сложилось", - добавил он.

Правительство ранее предложило автопроизводителям концепцию компенсации утильсбора, согласно которым предполагаются компенсации 60% затрат, понесенных автоконцернами на оплату утильсбора. Остальные 40% являются дифференцированными и зависят от объема локализации. "Концепция, которая была представлена сегодня - это концепция для обсуждения, документ для начала разговора. Вокруг нее, наверное, будет дискуссия [в рамках рабочей группы автоконцернов]", - отметил Козак.

При этом вице-премьр выразил надежду, что окончательное решение по правилам компенсации утильсбора будет принято до конца 2019 года. "Конечно же, чем раньше, тем лучше, хотелось бы поставить точку в этом вопросе на долгие годы, до 2028 года. Чтобы у всех было понимание, в каких условиях они (автопроизводители - прим. ТАСС) будут работать", - уточнил он.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%. В 2018 году - в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.