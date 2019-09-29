Власти Хайнаня считают усиление открытости ключом к развитию острова

ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. Проведение политики реформ и открытости является ключевым приоритетом развития южной китайской провинции Хайнань. Об этом на пресс-конференции в Госсовете КНР заявил секретарь партийного комитета провинции Хайнань Лю Цыгуй.

"Политика реформ и открытости - ключ к развитию Китая, и особенно провинции Хайнань - экономическая глобализация является непреодолимой тенденцией в мире", - сказал он.

"Открытость стала приоритетом развития провинции. Хайнань продолжит совершенствовать механизмы управления рисками, а также усилит меры по продвижению строительства экспериментальной зоны свободной торговли на всей территории острова", - добавил секретарь парткома.

Участники конференции также подчеркнули важность строительства на острове пилотной зоны медицинского туризма - кластера "Лэчэн", - инициатива по созданию которого была одобрена в 2013 году Госсоветом КНР. "Лэчэн" находится в районе Боао на восточном побережье острова Хайнань между городами Хайкоу и Санья, на его территории открыты клиники традиционной китайской и западной медицины, оказывающие оздоровительные услуги международного класса. Как сказал губернатор провинции Хайнань Шэнь Сяомин, "развитие "Лэчэн" не только в значительной степени упростит доступ иностранных медикаментов в Китай, но и будет способствовать увеличению интереса и уверенности зарубежных компаний и потенциальных инвесторов в китайском рынке".

В течение последнего года власти Хайнаня активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб- квартиры мировых корпораций. В целях реализации этого масштабного проекта власти провинции, в частности, стараются привлечь как можно больше высококвалифицированных специалистов как из других регионов Китая, так и из-за рубежа.