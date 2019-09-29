Росстат завершил проверку предоставлявшего некорректные данные отделения в Тюмени

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Росстат завершил проверку регионального отделения службы в Тюмени (Тюменьстат), предоставившего некорректные данные по добыче нефти и газа в Ямало-Ненецком АО, а также допустившего техническую ошибку при вводе информации о финансовом положении домохозяйств в этом регионе. По итогам проверки были наложены соответствующие административные взыскания и разработан план по недопущению таких ошибок в будущем, рассказал ТАСС в кулуарах Финала всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" глава статистической службы Павел Малков.

"Проверку провели, принято соответствующее административное взыскание. Отмечу, что у нас не было задачи кого-то наказать и на этом успокоиться. Была задача идентифицировать проблему и разработать программу решения этой проблемы, чтобы не допустить такого в будущем", - пояснил Малков.

По его словам, по итогам проводимой проверки Росстатом совместно с Мосгорстатом был разработан план по унификации всех процессов в региональных статистических органах. "Разработали подробный план наших внутренних действий по всем направлениям от внедрения информационных технологий до организационных решений. В том числе мы сейчас будем типизировать процессы во всех региональных органах государственной статистики. Мы сейчас делаем типовую структуру со стандартными процессами, которую будем потом распространять по всей стране", - отметил Малков.

Глава Росстата также добавил, что в конце октября состоятся научно-методологические советы, посвященные проблемам расчета показателя уровня промпроизводства в РФ.

"Промпроизводство - непростой показатель, очень сложная методология, в этом направлении однозначно есть, что совершенствовать. Мы сейчас с экспертами наметили несколько направлений работы и развития, которые мы хотим представить на научно-методическом совете. Скорее всего, это будет цикл встреч, ближайшие два совета состоятся в конце октября", - отметил он. По словам Малкова, на совете будут обсуждаться проблемы методологии, качества первичных данных и необходимость повышения статистической грамотности респондентов.