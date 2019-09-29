Николаев: рост госдолга Якутии летом связан с высокими затратами на льготы по отпускам

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Рост госдолга Якутии, который наблюдался в июле 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, связан с традиционно высокими затратами региона летом на обеспечение льгот по отпускам. Во второй половине года власти республики будут снижать объем госдолга, сообщил ТАСС на финале всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" в Казани глава Якутии Айсен Николаев.

С июля 2018 года по июль 2019 года госдолг сократился у 67 субъектов РФ, а вырос - у 18. Лидерами роста стали Якутия (7 млрд рублей), Хабаровский край (3 млрд рублей) и Калужская область (1,2 млрд рублей).

"Нам деньги нужны в середине года на преодоление кассового разрыва. У нас всегда, если посмотреть график госдолга Якутии, в середине года он возрастает, потом снижается. Абсолютно нормальная рабочая ситуация: у нас резко летом вырастают платежи по отпускникам, надо огромное количество людей в отпуска отправить, перелеты все оплатить, завоз обеспечить, и сейчас мы как раз в течение второй половины года его снижаем", - сказал Николаев.

Доставка топлива

Николаев также сообщил, что работы по углублению дна на обмелевших реках позволили решить проблему с доставкой топлива в отдаленные районы Якутии, проблем с выполнением северного завоза в регионе нет.

Завоз топлива на отдаленные территории Якутии усложнился из-за обмеления рек Лены и Яны, а также маловодности многих других рек региона. Это приводит к ограничению на осадку речных судов и, соответственно, их меньшей загруженности.

"Никаких проблем по обеспечению завоза нет. Конечно, были проблемы, связанные с низким уровнем воды на Лене. Но в результате принятия мер по углублению водных каналов задача сейчас выполнена, и, в принципе, мы видим, что единственная проблема, которая была по завозу топлива, она тоже была решена", - сказал Николаев.

Глава республики пояснил, что северный завоз еще не закончился, он будет продолжаться в регионе в течение октября. "Сегодня порядка 94-95% грузов уже на местах, оставшееся мы доставим в течение октября", - добавил он.

Северный завоз - это доставка продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные поселки и целые регионы, в том числе арктические, которые зимой на несколько месяцев остаются отрезанными от большой земли из-за сложных климатических условий. Так, во время летней навигации в отдаленные северные поселки Якутии завозятся продукты питания, уголь, нефтепродукты и другие жизнеобеспечивающие грузы. Навигация по арктическим и северным рекам в республике завершается в конце сентября - начале октября.

О мероприятии

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей" - стартовал 3 апреля. Всего на участие в нем были подано 66 474 заявки из всех регионов России. Его финальный этап проходил с пятницы по воскресенье в "Казань Экспо". Участие в нем приняли более 600 команд. Задания по выбранным ими направлениям готовили федеральные и региональные министерства, Счетная палата РФ, "Ростелеком", Федеральная налоговая служба, Росстат, ПАО "Газпром нефть", госкорпорация "Росатом", МТС и "Мегафон".

Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления "Сенеж". Оценивать работу участников финального этапа будут эксперты и жюри.