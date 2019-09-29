Президент подписал закон о нулевой ставке НДС на транзит порожних контейнеров в ЕЭАС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал в воскресенье закон, который распространяет действие нулевой ставки НДС на транзитные перевозки порожних контейнеров и вагонов, а также гармонизирует налоговое законодательство государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в этой сфере. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу РФ опубликованы на официальном портале правовой информации.

Международные транзитные перевозки включают в себя не только перевозки товаров, но и транзитные перевозки порожних контейнеров и грузовых вагонов. При этом действовавшие нормы Налогового кодекса РФ устанавливали ставку НДС 0% только в отношении международных транзитных перевозок товаров, а также транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых при осуществлении таких перевозок. В свою очередь, транзитные перевозки порожних контейнеров и грузовых вагонов, несмотря на трансграничный характер таких операций, подлежали налогообложению НДС по ставке 18%.

В то же время, отмечали авторы инициативы (группа депутатов во главе с Алексеем Кобилевым от "Единой России"), в Белоруссии и Казахстане - так же, как и Россия, членах ЕАЭС - ставка НДС 0% применяется при любых транзитных перевозках вне зависимости от того, груженый или порожний контейнер перевозится.

Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.