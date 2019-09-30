"Известия": молочная продукция может подорожать на 10%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Цены на молочную продукцию могут вырасти в ноябре на 10% в связи с запуском наряду с уже существующей маркировкой некоторых видов готовой молочной продукции электронной ветеринарной сертификации (ЭВС), которая потребует значительных финансовых ресурсов. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты.

"Старт работы сразу в двух системах - чрезмерная нагрузка на бизнес, которая может привести к росту цен на 10-12%. Пока к введению обеих систем отрасль не готова", - сообщила "Известиям" замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

Как отмечает издание, запуск ЭВС приведет к тому, что в РФ будет действовать еще одна система контроля молочных продуктов, что создаст дополнительные расходы для бизнеса, следует из письма Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заместителю главы аппарата правительства Юрию Любимову. Среди таких расходов внедрение нового программного обеспечения, техники, а также персонала для регистрации каждой единицы товара в обеих системах . Как подтвердили "Известиям" в АКОРТ, эти расходы могут повлечь за собой рост цен в магазинах.

В связи с этим организация в упомянутом письме предложила правительству перенести запуск ЭВС, аргументируя это тем, что отслеживание готовой молочной продукции этой системой не имеет практического смысла. Подвергаясь при производстве термической обработке, такая продукция не несет ветеринарных рисков, отметили в АКОРТ.

В Россельхознадзоре "Известиям" сообщили, что запуск ЭВС для молочной продукции намечен на 1 ноября и его перенос не предполагается. В пресс-службах Минпромторга и Минсельхоза на запрос издания не ответили.

В соответствии с постановлением правительства РФ эксперимент по маркировке молочной продукции в России продлится с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.