Площадку для туристов планируют создать около водопада в горах Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Территорию около водопада в Куртатинском ущелье Северной Осетии планируют благоустроить, создав там площадку для туристов. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель агентства развития Северной Осетии Александр Плиев.

"В Куртатинском ущелье находится так называемый водопад "Кольцо", там необычайной красоты пейзаж. Планируем там в этом году в зависимости от финансирования провести работы по благоустройству. Мы посчитали, что каждому туристическому маршруту необходимо иметь пять элементов: дорога, мусорные баки, санузел, точка общепита и сувенирная продукция", - сказал он.

По словам Плиева, когда в одном месте создают все пять элементов, туристический маршрут начинает успешно работать и выходит на самообеспечение.

Он отметил, что администрация региона работает над тем, чтобы увеличить долю организованно приезжающих туристов, которых фирма будет встречать в аэропорту и сопровождать во время всего путешествия.

Как рассказали ТАСС в комитете по туризму республики, в 2018 году регион посетили 255 тыс. туристов, из них 7,2 тыс. иностранцев.

"Наш комитет по туризму определил для себя маршруты, очень интересные, есть с ночевкой, есть без ночевки. Они понравятся желающим вырваться из городской суеты и попасть в горы. Сейчас работаем над тем, чтобы такие маршруты довести до идеального: идем по тому же пути, что туристы. Проезжаем весь маршрут, проходим пешком, чтобы посмотреть своими глазами, где мусорный бак поставить, а где санузел, где точка интереса есть, где можно остановится сфотографироваться на фоне башни, крепости аланских времен - смотрим глазами туристов", - добавил собеседник.