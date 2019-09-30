"Русал" отказался от иска к "Юнипро" о расторжении договора на предоставление мощности

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Новокузнецкий алюминиевый завод "Русала" в ходе судебного заседания апелляционной инстанции заявил ходатайство о полном отказе от исковых требований к "Юнипро" о расторжении договора о предоставлении мощности (ДПМ). Об этом передает корреспондент из зала суда.

"Истец решил воспользоваться своим правом, предоставленным частью 2 статьи 49 АПК РФ, и отказаться от иска в полном объеме", - сказал представитель Новокузнецкого алюминиевого завода "Русала" в суде.

Все участники процесса не возражали против этого ходатайства, суд подтвердил принял ходатайство Новокузнецкого алюминиевого завода и постановил отменить решение суда первой инстанции о расторжении ДПМ структуры "Русала" с "Юнипро".