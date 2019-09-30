Силуанов назвал транспортную логистику важным условием развития ЕАЭС

ЕРЕВАН, 30 сентября. /ТАСС/. Развитие транспортной логистики и цифровизация являются важными условиями для использования экономического потенциала Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в понедельник в ходе международного форума "Транзитный потенциал евразийского континента" заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

"От того, насколько мы организуем на пространстве ЕАЭС логистические, транспортные коридоры, во многом будет зависеть и успех экономик наших стран. Транспорт, так же, как "цифра" - это непременное, обязательное условие для работ интеграционных объединений. Это делается для того, чтобы не было барьеров в передвижении грузов, товаров, людей. Поэтому транспорт - одна из важных составляющих", - сказал Силуанов.

По его словам, "очевидно, что для эффективной работы организации нужна безбарьерная транспортная логистика, а это и есть "цифра". "Принципы субсидирования транспортных перевозок должны быть общими для всех стран ЕАЭС. Чтобы наш перевозчик имел такие же условия перевозки в Казахстане или в Белоруссии, и наоборот", - отметил он, призвав решить вопрос с общими принципами цифровизации во избежание бюрократических проволочек.