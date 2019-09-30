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Замглавы Росморречфлота ушел в отставку

Виктор Вовк занимал эту должность с декабря 2010 года

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство освободило от занимаемой должности заместителя руководителя Росморречфлота Виктора Вовка, следует из распоряжения кабмина.

"Освободить Вовка Виктора Николаевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта по его просьбе", - говорится в документе.

Вовк занимал должность заместителя руководителя Росморречфлота с декабря 2010 года. Он курировал деятельность управления внутреннего водного транспорта. До работы в Росморречфлоте Вовк был генеральным директором компании "Ростовский порт".

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