Замглавы Росморречфлота ушел в отставку

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство освободило от занимаемой должности заместителя руководителя Росморречфлота Виктора Вовка, следует из распоряжения кабмина.

"Освободить Вовка Виктора Николаевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта по его просьбе", - говорится в документе.

Вовк занимал должность заместителя руководителя Росморречфлота с декабря 2010 года. Он курировал деятельность управления внутреннего водного транспорта. До работы в Росморречфлоте Вовк был генеральным директором компании "Ростовский порт".