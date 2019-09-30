Эксперимент по маркировке табачных изделий продлится до 30 июня 2020 года

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Маркировка табачной продукции в режиме эксперимента будет проводиться на территории России с 1 октября 2019 года по 30 июня 2020 года. Обязательной маркировка табачных изделий станет с 1 июля 2020 года, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Целью эксперимента является определение целесообразности отказа от маркировки ввозимых в РФ табачных изделий акцизными марками в связи с маркировкой продукции средствами идентификации.

Эксперимент предполагает добровольную цифровую маркировку девяти видов табачной продукции - сигары, сигариллы, биди, кретек, а также курительный, трубочный, кальянный, жевательный и нюхательный табаки. Эти виды табачной продукции подлежат обязательной маркировке с 1 июля 2020 года.

Оператором по маркировке на безвозмездной основе выступает ООО "Оператор-ЦРПТ". Методические рекомендации и план-график эксперимента будет утвержден до 30 октября, говорится в документе. Доклады о результатах эксперимента будут направлены в правительство до 29 февраля и до 1 июня 2020 года.

Эксперимент по маркировке классических сигарет проводился в России с 15 января 2018 года, обязательная маркировка сигарет проводится с 1 июля 2019 года.