Градообразующий завод в Армавире возобновил работу после остановки из-за долгов

КРАСНОДАР, 30 сентября. /ТАСС/. Армавирский завод газовой аппаратуры в Краснодарском крае, где из-за спора хозяйствующих субъектов произошла приостановка работы, возобновил свою деятельность. Об этом сообщается в понедельник на сайте краевой администрации.

"Сегодня одно из крупнейших предприятий Армавира возобновило работу", - говорится в сообщении.

Предприятие задолжало ООО "Завод газового оборудования" (ЗГО) несколько десятков миллионов рублей за аренду оборудования и производственных площадей. Это и стало причиной приостановки его работы.

По данным пресс-службы, в Москве состоялось заседание совета кредиторов ООО "ЗГО", на котором рассматривалось обращение администрации Краснодарского края и главы Армавира о возобновлении работы завода. "Совет кредиторов пошел навстречу властям, а руководство АЗГА выполнило условия совета", - добавили в пресс-службе.

Армавирский завод газовой аппаратуры с 2016 года специализируется на выпуске водонагревательного газового оборудования. В организации трудятся свыше 400 человек. Завод в апреле 2018 года вступил в процедуру банкротства.