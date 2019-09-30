Конкурс для IT-специалистов "Цифровой прорыв" будет ежегодным

КАЗАНЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Конкурс для разработчиков, программистов, дизайнеров и управленцев "Цифровой прорыв" будет проходить каждый год, сообщил в понедельник руководитель проекта Олег Мансуров на пресс-конференции по итогам первого конкурса, прошедшего в Казани.

"Все вчера, кто был на закрытии, слышали, что участники хотят, чтобы конкурс продолжался, чтобы следующий сезон состоялся", - сказал он. Мансуров заметил, что представители и федеральных властей, и регионов "высказались за то, чтобы конкурсу быть".

"Поэтому да, он будет еще проходить. По поводу места проведения пока говорить рано, потому что очертания следующего сезона будут определены чуть позже", - продолжил глава конкурса, напомнив, что данный проект завершится в конце ноября. Мансуров при этом подтвердил, что конкурс будет проводиться на ежегодной основе.

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей" - стартовал 3 апреля. Всего на участие в нем были подано 66 тыс. 474 заявки из всех регионов России. Его финальный этап проходил с пятницы по воскресенье в "Казань экспо", участие в нем приняли более 600 команд. Задания по выбранным направлениям готовили федеральные и региональные министерства, Счетная палата РФ, Ростелеком, Федеральная налоговая служба, Росстат, ПАО "Газпром нефть", госкорпорация "Росатом", МТС и "Мегафон".

Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. По результатам конкурса участники смогут получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления "Сенеж".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет организации возглавляет президент России.