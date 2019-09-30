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Цифровая трансформация 2030

Ростех автоматизирует сети "Россетей" в Омске, Алтайском крае, Алтае и Бурятии

Реализация проекта позволит повысить качество и надежность энергоснабжения в регионах

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) заключил контракт на внедрение автоматизированной системы управления электросетями компании "Россети Сибирь" (входит в группу "Россети") в Омской области, Алтайском крае, республиках Алтай и Бурятия до 2021 года, следует из сообщения холдинга.

Автоматизированная система оперативно-диспетчерского, технологического и ситуационного управления позволит осуществлять сбор данных о функционировании основного и вспомогательного оборудования подстанций, обеспечит надежность работы электрических сетей, мониторинг состояния, организацию дистанционного управления оборудованием и техническое обслуживание электрических сетей.

Ранее холдинг "Росэлектроника" начал работы по развертыванию систем управления энергосетями на объектах Красноярского края, Кемеровской области и Забайкальского края. Реализация проекта позволит повысить качество и надежность энергоснабжения в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Также "Росэлектроника" планирует поставки оборудования для компаний группы "Россети" для цифровизации электросетевого комплекса на сумму 69 млрд руб. до 2022 года. По итогам 2018 года холдинг заключил с группой "Россети" контракты на поставку обрудования на сумму 6 млрд рублей. По итогам 2019 года поставки могут достигнут 15 млрд рублей, следует из сообщения холдинга.

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

Теги
Цифровая трансформация 2030
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