Торговое представительство Пензенской области в Китае откроется в ноябре

ПЕНЗА, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Пензенской области откроют торговое представительство в китайском городе Сиань провинции Шэньси в ходе бизнес-миссии в ноябре. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"Пензенская область будет первым в Поволжье регионом, открывшим представительство на территории Китая. Сегодня я ставлю задачу, чтобы к работе подключались представители бизнеса, которые поставляют продукцию в КНР. Они могли бы софинансировать его работу, понимая, что наш представитель будет им содействовать в реализации продукции", - сказал Белозерцев.

Он добавил, что ряд пензенских компаний поставляют в Китай кондитерские изделия, мороженое, подсолнечное масло. "Представительство будет содействовать пензенским компаниям в поиске инвесторов для проектов и в продвижении на китайском рынке", - уточнил губернатор.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, на территории представительства создадут шоурум с образцами пензенской продукции.

По словам Белозерцева, работа по созданию пензенских торговых представительств в других странах пока не ведется. "Говорить об этом пока рано, но мы изучаем такую возможность и будем прорабатывать ее в рамках бизнес-миссий в Германию и Турцию", - отметил он.

Экспорт продукции пензенских предприятий увеличился в 2018 году почти на 21% по сравнению с предыдущим годом, составив $298 млн. Пензенская продукция поставляется в 79 стран мира.