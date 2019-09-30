Участники пленарного заседания РЭН-2019 обсудят глобальные энергетические вызовы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Участники дискуссии в рамках пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2 октября обсудят вопросы международного сотрудничества в сфере энергетики, глобальные энергетические вызовы и пути их преодоления. Об этом говорится в сообщении "Росконгресса".

В дискуссии будут участвовать генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, главный исполнительный директор Exxon Mobil Corporation Даррен Вудс, главный исполнительный директор BP Роберт Дадли, главный исполнительный директор OMV AG Райнер Зеле, главный исполнительный директор Fortum Corporation Пекка Лундмарк.

Ключевым на пленарном заседании форума станет выступление президента России Владимира Путина, отмечается в сообщении.

"Российская энергетическая неделя" - крупнейшее в России ежегодное отраслевое событие, посвященное анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. Организаторами мероприятия выступает Минэнерго при поддержке фонда "Росконгресс". Форум пройдет в центральном выставочном зале "Манеж" со 2 по 5 октября.