IT-стартапы: 7 главных вопросов об акселераторе Сбербанка и 500 Startups

1. Какие возможности предоставляет акселератор Сбербанка и 500 Startups?
Участвуя в акселераторе, стартапы смогут взглянуть на свой продукт и бизнес с другой точки зрения, а профессиональные менторы в ходе программы помогут раскрыть сильные стороны бизнеса и сфокусироваться на них. На протяжении девяти недель интенсивного обучения участники смогут общаться и перенимать опыт состоявшихся предпринимателей и международных экспертов и получать индивидуальные консультации.
Команды, которые покажут хорошие промежуточные результаты в ходе акселерации, получат 6 млн рублей инвестиций в форме конвертируемого займа от Сбербанка с дальнейшей конвертацией в 5% уставного капитала компании. Семь победителей получат дополнительные инвестиции на развитие бизнеса и возможность отправиться на индивидуальную стажировку в российских корпорациях или изучить международный опыт через Люксембург - крупнейший европейский стартап-хаб.
2. В чем его преимущества перед другими акселераторами? Почему Сбербанк выбрал для сотрудничества именно 500 Startups?
Одно из важных преимуществ - сотрудничество с реальным бизнесом. У стартапов есть возможность протестировать свой продукт в реальных условиях в компаниях экосистемы Сбербанка, которых на сегодняшний день более тридцати. А после удачного тестирования - закрепить сотрудничество с экосистемой Сбербанка. Еще одно безусловное преимущество - международная экспертиза от 500 Startups: программа совместного акселератора повторяет знаменитую программу 500 Startups, проводимую в Сан-Франциско.
500 Startups - всемирно известный венчурный фонд, который с момента создания в Кремниевой долине инвестировал в более чем 2000 компаний через четыре глобальных и 15 тематических фондов, работающих с конкретными географическими рынками или отраслями. В число известных портфельных компаний 500 Startups входят разработчик веб-службы телефонии Twilio, крупнейший азиатский сервис заказа такси Grab, облачный провайдер TalkDesk, компания - создатель 3D-принтеров MakerBot, а также Credit Karma, GitLab, Bukalapak, Canva, Udemy, Intercom, Ipsy, Wildfire и Viki.
Помимо предоставления начального капитала, 500 Startups поддерживает стартапы с помощью акселерационных программ, в которых уделяет особое внимание цифровому маркетингу, привлечению клиентов, методам запуска стартапа и сбора средств. 500 Startups вносит вклад в развитие инновационных экосистем, поддерживая стартапы посредством образовательных программ, мероприятий и конференций.
3. Из каких этапов состоит программа?
Прием заявок в акселератор продлится до 6 октября включительно. Сама акселерация будет проходить в Москве с 21 октября по 8 декабря, а завершится обучение 10 декабря Демо-днем, во время которого участники акселератора выступят перед потенциальными инвесторами и заказчиками от крупных корпораций. По итогам Демо-дня будут определены семь стартапов, которым Сбербанк предложит дополнительное финансирование на развитие бизнеса, в том числе возможность пройти российскую или европейскую стажировку. Время и длительность этих стажировок будет определяться в зависимости от запросов и пожеланий самих стартапов.
4. Каких успехов удалось достичь выпускникам и победителям первой волны акселератора?
За время акселерации стартапы в полтора раза увеличили выручку, участники заключили около 160 контактов с крупными клиентами, а также запустили большое количество пилотов: только со Сбербанком более 10, а еще около 20 готовятся к запуску. Сейчас на стадии проработки находятся более 60 инвестиционных сделок с венчурными фондами, некоторые команды уже привлекли иностранных инвесторов. На днях состоялся первый перевод конвертируемого займа, выданного участникам первой волны акселератора, в долю стартапа: стартап Bash Today - сервис по аренде площадок для мероприятий, привлек нового инвестора.
Удачных примеров много. Среди них конструктор юридических документов Doczilla, который запустил пилотные проекты с несколькими компаниями экосистемы Сбербанка, фармацевтической фирмой "Фармстандарт" и администрациями Тюменской, Волгоградской и Белгородской областей. Сейчас команда адаптирует продукт для зарубежных клиентов, которых у нее более двадцати. Один из самых активных стартапов первого набора, система поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта "Третье мнение", договорился с Национальным медико-хирургическим центром им. Н. И. Пирогова о первом пилотном проекте в России и ведет переговоры с медицинскими учреждениями США и ОАЭ.
5. Кто может претендовать на участие в акселераторе? Каковы критерии отбора заявок?
Участвовать в программе могут российские стартапы, уже имеющие юридическое лицо в форме ООО, а также продукт или работающий прототип, первые продажи и клиентов. Кроме того, это должны быть стартапы из сфер e-commerce (маркетплейсы, элементы экосистемы интернет-торговли, автоматизация и оптимизация интернет-бизнеса), e-health (медицинские информационные системы, телемедицина), e-marketing и e-advertising (предиктивная аналитика, машинное обучение в маркетинге, персонализация контента), а также телекоммуникациях, логистике, облачных и лайфстайл-сервисах, кибербезопасности, Big Data, финансовых и прочих технологиях.
6. Как устроена экосистема Сбербанка и какую роль в ней играют небанковские сервисы? Как участники акселератора будут встроены в нее?
Сегодня Сбербанк развивает не только свои финансовые сервисы, но и строит собственную экосистему, где есть место облачным технологиям, медицинским, телекоммуникационным и другим сервисам для жизни и бизнеса. Интеграция небанковских сервисов в банковские каналы, сеть отделений, мобильный банк - все это позволяет клиентам Сбербанка воспользоваться новыми услугами максимально быстро, с гарантированным уровнем качества и надежности, а также получать различные "перекрестные" привилегии.
Стартапы, отобранные в акселераторе, смогут протестировать свою совместимость с экосистемой Сбербанка. В том случае, если тесты окажутся успешными, банк готов к долгосрочному партнерству: от реализации продуктов в каналах банка и контрактов о сотрудничестве до новых форматов, которые раньше не использовались.
7. Что получат участники программы, которым не достанутся главные призы?
В акселераторе нет проигравших. Все участники смогут обзавестись новыми навыками и знаниями, - а это важный аспект для любого начинающего предпринимателя. Стартапам помогут проработать бизнес-направление, определят точки кратного роста и предоставят доступ к специальным условиям и преференциям от партнеров акселератора.
Кроме того, акселератор предоставит шанс выступить на Демо-дне всем стартапам набора (если только они не будут отчислены за непосещение) - а это уникальный шанс рассказать о своем продукте половине венчурного рынка и крупным корпорациям, активно внедряющим инновации в свой бизнес. Прошло уже восемь месяцев с момента окончания Демо-дня первого акселератора, а стартапы делятся тем, что почти каждый день встречаются и обсуждают сотрудничество с новыми фондами и крупными заказчиками, которые сами выходят на них.
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