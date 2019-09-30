IT-стартапы: 7 главных вопросов об акселераторе Сбербанка и 500 Startups

Участвуя в акселераторе, стартапы смогут взглянуть на свой продукт и бизнес с другой точки зрения, а профессиональные менторы в ходе программы помогут раскрыть сильные стороны бизнеса и сфокусироваться на них. На протяжении девяти недель интенсивного обучения участники смогут общаться и перенимать опыт состоявшихся предпринимателей и международных экспертов и получать индивидуальные консультации.

Команды, которые покажут хорошие промежуточные результаты в ходе акселерации, получат 6 млн рублей инвестиций в форме конвертируемого займа от Сбербанка с дальнейшей конвертацией в 5% уставного капитала компании. Семь победителей получат дополнительные инвестиции на развитие бизнеса и возможность отправиться на индивидуальную стажировку в российских корпорациях или изучить международный опыт через Люксембург - крупнейший европейский стартап-хаб.