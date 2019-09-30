Власти Петербурга продлили договор аренды пышечной на Большой Конюшенной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга продлил аренду нежилого помещения на Большой Конюшенной, где с 1958 года располагается пышечная, ставшая одним из символов города. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга продлил аренду нежилого помещения на Большой Конюшенной ул., д. 25, литера А, где уже более 60 лет располагается легендарная городская пышечная", - говорится в сообщении.

Договор сроком на три года будет заключен без торгов (путем предоставления государственной преференции в целях поддержки субъектов малого и среднего бизнеса ) с собственником пышечной - ООО "Желябова 25".

В 2008 году власти Санкт-Петербурга учредили Книгу знаковых объектов городской среды, ставших носителями городских бытовых традиций, перепрофилирование которых не будет допускаться. В первоначальный перечень вошли 16 городских объектов, включая кондитерские "Север" и "Метрополь", "Литературное кафе", пышечную на Большой Конюшенной улице, аптеку на Васильевском острове - бывшую "Аптеку доктора Пеля", сохранившую дореволюционный интерьер, клуб-музей Виктора Цоя "Камчатка" на Петроградской стороне и другие здания.