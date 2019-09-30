На программу развития СКФО в 2020 году планируется направить более 14 млрд рублей

ТАСС, 30 сентября. Объем финансирования государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на 2020 год предусмотрен в объеме 14,1 млрд рублей, что на 3,7% больше, чем было заложено в трехлетнем бюджете на 2018-2021 годы. Это следует из материалов к проекту бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, внесенному в понедельник в Госдуму.

Согласно документу, финансирование программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на 2020 год, предусмотренное федеральным бюджетом на 2018-2021 годы в сумме 13,6 млрд рублей, согласно проекту бюджета на 2020-2022 годы запланировано в размере 14,1 млрд рублей, увеличение составит 3,7%.

Финансирование программы на 2021-2022 годы в проекте бюджета оставлено без изменений и планируется в размере 13,5 млрд рублей и 12 млрд рублей соответственно.

Правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Доходы федерального бюджета в 2020 году планируются в объеме 20,379 трлн рублей, расходы - 19,503 трлн рублей, в 2021 году. Профицит бюджета в 2020 году составит 0,8% ВВП, прогнозируемый объем ВВП на 2020 год -112,863 трлн рублей.