Курс доллара превысил 65 рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.

В последний раз курс доллара находился выше 65 рублей 12 сентября 2019 года. По данным на 15:35 мск, курс доллара несколько снизился, до 64,98 рубля.

Курс евро по состоянию на 15:35 мск вырос на 0,05%, до 70,80 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,43% и составила $60,17 за баррель.