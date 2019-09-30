Международный аэропорт Платов откроет рейсы в китайский город Санья

"Осенью и зимой мы расширяем географию полетов за рубеж из аэропорта Платов. Новое направление - самый южный город Китая - Санья, расположенный на острове Хайнань. Расписание в настоящее время находится в стадии согласования", - сказали в пресс-службе аэропорта.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Платов (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") в Ростове-на-Дону осенью и зимой расширит географию полетов за рубеж авиарейсами в китайский город Санья, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе аэропорта Платов.

Предварительно, вылеты из Платова в город Санья запланированы по понедельникам. Прилет из Китая - в 06:35, вылет из Ростова-на-Дону в 11:45 часов утра. Выполнять перевозку пассажиров предполагается на широкофюзеляжных воздушных судах Boing 767-300. Забронировать билет на новое направление зимнего сезона можно у региональных туроператоров, уточнили в пресс-службе.

Санья является центром международного туризма и славится своими пляжами. Благодаря тропическому климату отдыхать здесь можно круглый год, но у туристов из России и Европы город пользуется популярностью зимой. Об этом курорте говорят как о "райском уголке" на берегу Южно-Китайского моря, добавили в пресс-службе.

"Аэропорты Регионов" - ведущий аэропортовый холдинг России. На сегодняшний день в холдинг входят международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург), международный аэропорт Курумоч (Самара), международный аэропорт Стригино (Нижний Новгород) и международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону). Пассажиропоток аэропортов холдинга по итогам 2018 года превысил 15,2 млн человек.