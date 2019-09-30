Союзмолоко просит Медведева поручить проанализировать введение маркировки молока

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой поручить провести анализ введения обязательной цифровой маркировки молока. Об этом говорится в письме ассоциации, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Союзмолоко обращается к вам, Дмитрий Анатольевич, с просьбой обратить внимание на сложившуюся в молочной отрасли ситуацию с игнорированием принципов введения обязательной маркировки средствами идентификации, установленных законодательством РФ, а также механизмов закрепленных в соглашениях ЕАЭС и принятых в международной практике, и поддержать проведение анализа целесообразности до принятия решения о введении обязательной маркировки отельных видов молочной продукции средствами идентификации и установления сроков введения такой маркировки", - говорится в документе.

Авторы письма отмечают, что при принятии решения о распространении системы обязательной маркировки на готовую молочную продукцию анализ, включающий в себя соотнесение потенциальных выгод от распространения системы на новую категорию и издержек отрасли на ее внедрение, проведен не был. По оценкам Союзмолоко, проблема контрафактной продукции, на борьбу с которой направлена система маркировки, в молочной отрасли отсутствует, поскольку большинство компаний-членов ассоциации не сталкивались с подделками своей продукции. Доля контрафактной продукции на рынке оценивается участниками рынка в 0,01% оборота, сообщили в ассоциации.

При этом, по ее оценкам, в то же время внедрение в России системы обязательной маркировки молочной продукции потребует существенных инвестиций со стороны участников рынка, а также ежегодных затрат на обеспечение функционирования системы. По предварительным оценкам, совокупные единовременные инвестиции составят около 25 млрд рублей, а ежегодные затраты - около 20 млрд рублей. При этом чистая прибыль отрасли за 2018 год составила 35 млрд рублей. "Таким образом, по оценкам участников рынка, распространение системы обязательной маркировки на готовую молочную продукцию нецелесообразно", - говорится в письме.

Как напомнили в Союзмолоке, с 1 июля часть молочной продукции входит в систему обязательной электронной сертификации "Меркурий". "Указанная система направлена на обеспечение прослеживаемости и, таким образом, обеспечивает реализацию одной из целей внедрения обязательной маркировки. В связи с этим, введение обязательной маркировки молочной продукции дополнительно к уже внедряемой системе прослеживаемости является избыточной и дублирующей мерой", - отмечается в документе.

Таким образом, по мнению составителей документа, внедрение одновременно двух систем прослеживаемости для социально значимой отрасли производства молочных продуктов, характеризующейся особенно сложными бизнес-процессами, станет двойным обременением для молочных предприятий и, в конечном итоге, потребителя. Кроме того, внедрение дублирующих механизмов противоречит концепции реализуемого в настоящий момент механизма "регуляторной гильотины", направленного на устранение избыточных и дублирующих обязательных требований, говорится в письме.

Об эксперименте маркировки

С 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года в России проводится эксперимент по маркировке молочных продуктов, а 18 июля 2019 года стало известно о том, что обязательная маркировка молочной продукции начнется в России с марта 2020 года. Согласно постановлению правительства РФ, маркируются молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочная сыворотка, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты.

Полномочия оператора информационной системы, осуществляющего информационное обеспечение эксперимента, закреплены за Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Кроме того, с 1 июля часть молочной продукции вошла в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", а с 1 ноября в нее должна войти оставшаяся молочная продукция.