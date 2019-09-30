Кабардино-Балкария примет участие в сельскохозяйственном форуме "Золотая осень"

НАЛЬЧИК, 30 сентября. /ТАСС/. Сельскохозяйственные предприятия Кабардино-Балкарии (КБР) представят фрукты, овощи, консервную продукцию, семена и многое другое на агропромышленной выставке "Золотая осень - 2019" в Москве. Об этом ТАСС сообщила в понедельник начальник отдела пищевой и обрабатывающей промышленности Минсельхоза республики Лариса Кампарова.

"На выставку "Золотая осень", которая состоится в начале октября, мы, как всегда, везем все, что производится в Кабардино-Балкарии в пищевой промышленности, также плоды, овощи, выращенные в республике, ассортимент широкий, лучшие предприятия везут лучшие образцы своей продукции", - сказала Кампарова.

На участие в выставке заявились около 30 компаний, в том числе производящие плодоовощные консервы ООО "Агро-Инвест", "Зеленая компания", "Нальчикский консервный завод", молочные продукты и сыры "Нальчикский молочный комбинат". Научные разработки в области сельского хозяйства представят "Кабардино-Балкарский научный центр РАН", научно-исследовательский институт горного и предгорного садоводства", Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет. Кондитерские и хлебобулочные изделия повезут фабрика "Жако", КФ "Эльбрус-К", "Прохладненский хлебзавод".

Особое место на выставке займут предприятия, занимающиеся выращиванием плодов по интенсивной технологии: ООО "Фрукт-Трейд", "Агро-Ком", "Сады Баксана", "Сады Эльбруса". Семена кукурузы, озимой пшеницы, гороха, сои, фасоли, картофеля презентуют ООО "Отбор", "ГибридСК", "Зольский картофель".

Кампарова отметила, что в рамках форума предусмотрена большая деловая программа. "Деловая программа очень насыщенная, рассчитана на все дни, обычно ведутся и переговоры, и договоры подписываются, но в этом году подготовленных договоров у региона пока нет. Есть отдельная зона для презентации своего продукта, своих разработок, которые хочет презентовать регион, или предприятие, также в этом году, сделали блок для переговоров с сетями", - отметила она.

Помощь в участии в форуме предпринимателям оказывают Фонд предпринимательства и Центр поддержки экспорта КБР.

О выставке

"Золотая осень - 2019" пройдет с 9 по 12 октября на территории ВДНХ. Выставка будет включать в себя разделы: "Регионы России и зарубежные страны", "Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК", "Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма", "Животноводство и племенное дело", "Средства производства для растениеводства. Семеноводство", "Фестиваль национальных культур". Организатором выставки является Министерство сельского хозяйства РФ.

По итогам участия в выставке "Золотая осень - 2018" Ставропольский край заключил соглашения о сотрудничестве с инвесторами на сумму более 8 млрд рублей. В результате в регионе началось строительство птицеферм, молочно-товарных, тепличных и мясоперерабатывающих комплексов.