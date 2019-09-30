Дагестан будет сотрудничать с Калужской областью в развитии информационных технологий

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Дагестан на интернет-форуме "РИФ-Кавказ" в Махачкале подписал соглашения с компаниями из Калужской области о создании в республике IT-кластера, а также о сотрудничестве в сфере развития информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения, передает корреспондент ТАСС.

Соглашение, подписанное между Минкомсвязи Дагестана с НП "Калужский кластер информационных и коммуникационных технологий Калужской области" предполагает сотрудничество по созданию на территории республики кластера информационно-коммуникационных технологий Дагестана, реализацию совместных проектов предприятий этого кластера с предприятиями ИКТ-кластера Калужской области, а также обмен опытом по направлениям кластерного развития и проведение совместных информационных мероприятий.

Еще одно соглашение о сотрудничестве подписано Минкомсвязи Дагестана с АО "Калуга Астрал". Предметом соглашения являются сотрудничество сторон по организации и обеспечению деятельности на территории Дагестана центра исследования и разработок в области программного обеспечения.

Кроме того, Минкомсвязи, Минздрав и ООО "Медицинские Скриннинг Системы" (Калуга) подписан меморандум о сотрудничестве в развитии информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения.

Пятый российский интернет-форум "РИФ. Кавказ", посвященный вопросам цифровизации экономики и государственного управления, проходит в парке "Россия - моя история" в Махачкале 29-30 сентября. Форум проводится с 2015 года и является одним из самых крупных региональных IТ-событий России. Организатором форума выступает Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана.