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Авиакомпании России могут увеличить перевозки до 128,6 млн пассажиров в 2019 году

В прошлом году российские авиакомпании перевезли более 116 млн пассажиров

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские авиакомпании в 2019 году могут увеличить перевозки пассажиров на 10,7% до 128,6 млн пассажиров по сравнению с 2018 годом. Это следует из материалов к проекту бюджета РФ, внесенному в понедельник в Госдуму.

"Предполагается перевезти 128,6 млн человек (10,7% к уровню прошлого года)", - говорится в материалах.

"На динамику развития пассажирских авиаперевозок окажет положительное влияние развитие рынка региональных и местных перевозок, включая модернизацию аэропортовой инфраструктуры, создание крупных мультимодальных хабов на базе аэропортов, - отмечается в материалах. - Развитие маршрутной сети авиаперевозок и повышение ценовой привлекательности этого вида транспорта способно внести значительный вклад в рост транспортной подвижности населения".

По итогам 2018 года российскими авиакомпаниями было перевезено 116,2 млн пассажиров, что на 10,6% больше, чем в 2017 году.

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