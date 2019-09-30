Власти Адыгеи увеличили финансирование молодежной политики в регионе в четыре раза

МАЙКОП, 30 сентября. /ТАСС/. Финансирование программы молодежной политики в Адыгее в 2019 году увеличено до 13 млн рублей, что в четыре раза больше, чем годом ранее, сообщил в понедельник глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Основные средства на реализацию государственной молодежной политики у нас заложены в республиканской госпрограмме "Развитие образования". Если еще в прошлом году на нее было выделено около 3 млн рублей, то в этом году финансирование значительно увеличено - до 13 млн рублей", - сказал глава республики на совещании правительства.

Молодежная политика в республике развивается по нескольким направлениям: волонтерство, военно-патриотическое воспитание, молодежное предпринимательство, поддержка молодых семей, а также талантливой молодежи, пропаганда здорового образа жизни, пояснил Кумпилов.

"Со следующего года в республике будет действовать подпрограмма "Реализация государственной молодежной политики" с ежегодным финансированием в размере 15 млн рублей. Что немаловажно, если сейчас реализацией молодежной политики в регионе занимается министерство образования и науки республики, то в следующем году для более эффективной работы мы создадим самостоятельный орган власти", - добавил глава республики.

По данным Министерства образования и науки Адыгеи, по состоянию на начало 2019 года в Адыгее проживают 92,2 тыс. человек в возрасте от 14 до 30 лет, что превышает 20% от общей численности населения республики (453,7 тыс. человек). В республике действуют два госвуза и семь профессиональных образовательных организаций, общее число студентов - 15 тыс. человек.