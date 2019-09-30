"Мегафон" намерен подключить 200 соцобъектов Ингушетии к интернету к 2021 году

КАЗАНЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Подключение к интернету более 200 социально значимых объектов Ингушетии по национальному проекту "Цифровая экономика" планируется закончить к 2021 году. Об этом сообщил в понедельник ТАСС гендиректор компании "Мегафон", реализующей проект, Геворк Вермишян.

"Мегафон" выиграл тендер на подключение к интернету более 200 социально значимых объектов Ингушетии, среди которых органы местного самоуправления, общеобразовательные школы, учреждения среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерские пункты, подразделения Росгвардии, избирательные комиссии, пожарные части. Стоимость контракта составляет свыше 100 млн рублей.

"Оптические каналы связи, которые мы проведем к географически удаленным объектам, создадут качественную основу для того, чтобы на ней строить инфраструктуру радиодоступа. Мы строго соблюдаем нормативные сроки реализации этого проекта. Нужно сказать, что республика получит новое дыхание. Сроки программы - 2019-2021 годы.", - сказал собеседник.

По словам Вермишяна, к 31 октября текущего года "Мегафон" планирует завершить первый этап реализации проекта и подключить 50 социально значимых объектов республики к интернету.

Всего в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" в РФ планируется подключить более 41 тыс. образовательных организаций, 32,9 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, 16,5 тыс. органов власти и местного самоуправления, 5,7 тыс. пожарных частей и постов, 4,1 тыс. подразделений Росгвардии, 2,8 тыс. избиркомов субъектов и территориальных избиркомов, а также 160 участковых пунктов полиции.