Пассажирооборот автотранспорта в России может увеличиться на 0,4% в 2019 году

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Пассажирооборот автомобильного транспорта в 2019 году может составить 123,7 млрд пассажиро-километров, что на 0,4% выше, чем в 2018 году. Это следует из материалов к проекту бюджета РФ, внесенному в Госдуму.

"В 2019 году пассажирооборот ожидается в объеме 123,7 млрд пассажиро-километров с ростом на 0,4%", - отмечается в документе.

Пассажирооборот автотранспорта в 2018 году составил 123,2 млрд пассажиро-километров, что на 5% ниже уровня 2017 года. Автобусами общего пользования (включая заказные и туристические) и легковыми такси перевезено 10 млрд 949,6 млн пассажиров (97,5% к уровню 2017 года).

"В 2024 году прогнозируется увеличение пассажирооборота по сравнению с 2018 годом на 8,7%, количество перевезенных пассажиров увеличится на 5,3% по сравнению с 2018 годом", - отмечается в материалах.