Инвестиции в развитие Дальнего Востока в 2020 году планируют увеличить почти на четверть

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Финансирование государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" в 2020 может составить 54 млрд рублей - на 22,4% больше, чем планировалось, согласно бюджету предыдущего периода (2019-2021 гг.). Это следует из материалов к проекту федерального бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг., который правительство РФ внесло в Госдуму.

В бюджете предыдущего периода на выполнение госпрограммы в 2020 году было предусмотрено 44,1 млрд рублей. Даже после возможного увеличения до 54 млрд рублей финансирование госпрограммы в следующем году будет меньше, чем в текущем - бюджетные инвестиции в развитие Дальнего Востока в 2019 году оцениваются в 59,2 млрд рублей.

Согласно проекту бюджета, в следующие годы финансирование госпрограммы продолжит снижаться и составит 47,2 млрд рублей в 2021 году и 39,9 млрд рублей в 2022 году. При этом в проекте бюджета предыдущего периода был предусмотрен еще меньший объем средств - 31,2 млрд рублей на 2021 год, что на треть ниже текущих планов.

Государственная программа "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" утверждена в 2014 году и рассчитана до 2025 года. Ее целью является повышение качества жизни и закрепление населения на Дальнем Востоке, увеличение уровня социально-экономического развития округа.