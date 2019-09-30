Глава Минсельхоза Грузии считает, что отсутствие авиасообщения с РФ мешает торговым связям

ТБИЛИСИ, 30 сентября. /ТАСС/. Восстановление прямого авиасообщения с Россией улучшило бы торгово-экономические связи между Грузией и РФ. Такое мнение высказал в понедельник министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили на брифинге после окончания заседания правительства.

"Восстановление полетов между Грузией и Российской Федерацией в кратчайшие сроки улучшит воздушное сообщение между гражданами и в то же самое время будет способствовать экономическим отношениям, что приветствуется. Это открыто заявленный приоритет, и тут нечего скрывать", - сказал Давиташвили.

Ранее глава Минэкономики Грузии Натия Турнава заявила, что аннулирование запрета на полеты и увеличение числа российских туристов в преддверии зимнего курортного сезона послужило бы развитию грузинской экономики.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на прошлой неделе в интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией стало бы правильным решением, так как большинство грузинских граждан осознало контрпродуктивность имевших место ранее антироссийских провокаций.

По указу президента РФ от 21 июня российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С 8 июля также вступило в силу и решение Минтранса РФ от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Санкции были введены после того, как 20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг, полиция его разогнала.

Причиной столкновений стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в работе Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Возмущение оппозиционных грузинских депутатов вызвало то, что их российский коллега, являющийся президентом МАП, вел заседание, сидя в кресле председателя парламента страны. За день до вступления в силу запрета на полеты в трансляции грузинской телекомпании "Рустави-2" была допущена брань в адрес руководства России.