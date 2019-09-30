Пассажирооборот железнодорожного транспорта в России может увеличиться на 0,8% в 2019 году

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Пассажирооборот железнодорожного транспорта в РФ в 2019 году может достичь 130,5 млрд пассажиро-километров, превысив показатель 2018 года на 0,8%. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

"В 2019 году с учетом сложившихся тенденций и ослабления потребительского спроса пассажирооборот железнодорожного транспорта ожидается в размере 130,5 млрд пассажиро-километров (100,8% к уровню 2018 года)", - говорится в документе.

Пассажирооборот железнодорожным транспортом в 2018 году составил 129,5 млрд пассажиро-километров, что выше уровня предыдущего года на 5,2%.

В материалах отмечается, что в 2024 году объем перевозок пассажиров составит в базовом варианте 1 млрд 390 млн человек (или 119,8% к уровню 2018 года), пассажирооборот - 150,3 млрд пассажиро-километров (или 116,1% к уровню 2018 года).

"Организация скоростного и высокоскоростного железнодорожного движения позволит обеспечить сокращение потребности в подвижном составе, поддержание и дальнейшее стимулирование повышения научно-технического и интеллектуального потенциала страны за счет размещения на отечественных предприятиях заказов на создание новых образцов техники мирового уровня. В пригородном сообщении развитие Московского транспортного узла - реализация проекта Московских центральных диаметров, развитие метрополитена и Московского центрального транспортного кольца (МЦК) - позволит увеличить спрос на пассажирские перевозки", - отмечается в документе.