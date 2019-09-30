На Ставрополье в этом году отремонтируют более 250 км дорог и 10 мостов

ПЯТИГОРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья в этом году отремонтируют более 250 км дорог в 85 муниципалитетах, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерстве дорожного хозяйства и транспорта края.

"В 2019 году в крае планируется отремонтировать более 264 км региональных трасс и на более 95 км провести работы по поверхностной обработке покрытия. В рамках работ по ремонту и содержанию планируется отремонтировать десять мостов и построить мост на дороге М-29 "Кавказ" - Янкуль - Новый Бешпагир - Грачевка. <…> Работы будут проводиться за счет средств краевого дорожного фонда", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что на ремонт региональных дорог распределены средства дорожного фонда Ставропольского края в размере около 1,5 млрд рублей.

В краевом министерстве отметили, что в общей совокупности субсидии на капитальный ремонт и ремонт дорожной сети местного значения выделены 85 муниципалитетам. Проведение работ запланировано в 2019 году, в нормативное состояние предстоит привести 239,9 км дорожного полотна.