ВЭБ.РФ запустил портал о накопительной пенсии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Государственная управляющая компания ВЭБ.РФ запустила информационный портал "Все о накопительной пенсии", где россияне смогут узнать, что такое накопительная пенсия и чем она отличается от страховой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.

"Главная цель - достоверно и объективно рассказать гражданам о всех важных вещах, связанных с будущей накопительной пенсией. Как растут накопления, выгодно ли менять страховщика, как сравнить результаты разных фондов, когда можно получить пенсию - на эти и другие вопросы можно найти ответы на портале", - прокомментировал запуск портала зампредседателя ВЭБ.РФ Сергей Лыков, слова которого приводит пресс-служба.

С 2003 года ГУК ВЭБ.РФ является крупнейшим игроком на рынке доверительного управления пенсиями по количеству клиентов и объему средств под управлением. ГУК управляет накоплениями 39 млн будущих пенсионеров, формирующих накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), а общая сумма накоплений на 30 июня 2019 года превышает 1,73 трлн рублей.