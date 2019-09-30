Суд обязал администрацию Южного округа Оренбурга вернуть незаконно купленный автомобиль

ОРЕНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Оренбургской области признал аукцион на покупку автомобиля Skoda Kodiaq и муниципальный контракт недействительными и обязал администрацию Южного округа возвратить автомобиль. Об этом сообщили в понедельник журналистам в прокуратуре Оренбургской области.

"Арбитражный суд Оренбургской области удовлетворил исковые требования заместителя прокурора области Юрия Рываева о признании недействительными электронного аукциона и муниципального контракта на поставку легкового автомобиля для нужд администрации Южного округа Оренбурга. Суд <…> обязал администрацию возвратить автомобиль, а автосалон - денежные средства", - говорится в сообщении.

Аукцион на покупку автомобиля администрация Южного округа Оренбурга объявила в октябре 2018 года. По его итогам муниципальный контракт заключили с ООО "Автосалон "Евразия". Автомобиль Skoda Kodiaq обошелся чиновникам в 1,3 млн рублей. При проведении прокурорской проверки выяснилось, что муниципальные служащие слишком точно прописали параметры желаемого транспортного средства, что не позволило потенциальным участникам аукциона предложить другую марку и модель автомобиля.

"Тот факт, что в описании объекта закупки указаны параметры, которым соответствует лишь автомобиль определенной марки и модели, нарушает установленный законом запрет на ограничение конкуренции, противоречит требованиям статьи 33 закона о контрактной системе", - уточнили в прокуратуре.

Суд признал аукцион и муниципальный контракт недействительными. Решение суда в законную силу не вступило.