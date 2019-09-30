Калининград попросил Минтранс дать седьмую степень "свободы воздуха" аэропорту Храброво

КАЛИНИНГРАД, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство Калининградской области обратилось в Минтранс РФ с просьбой о предоставлении седьмой степени "свободы воздуха" региональному аэропорту Храброво. Об этом ТАСС сообщил в понедельник руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Письмо с просьбой к Минтрансу РФ о предоставлении воздушной гавани Храброво седьмой степени "свободы воздуха" написано и отправлено. <...> Ее наличие может стать одним из важных условий для расширения географии полетов из Храброво и расширения списка авиакомпаний, которые смогут туда летать. Это, в свою очередь, позволит эффективнее использовать механизм электронных виз для въезда иностранцев в регион", - сказал Лысков, добавив, что сроки принятия решения по этому вопросу пока неизвестны.

В пресс-службе Храброво ТАСС сообщили, что аэропорт также предпринимает усилия по решению вопроса о предоставлении ему режима открытого неба с седьмой степенью "свободы воздуха". "Эта работа ведется на всех уровнях, но пока это только на уровне переговоров", - сказал представитель пресс-службы.

Собеседник агентства добавил, что параллельно аэропорт начал переговоры с рядом иностранных авиакомпаний, "чтобы при принятии положительного решения, мы были готовы как аэропорт предоставить им условия в соответствие с седьмой степенью "свободы воздуха". Это лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizz Air, уточнил представитель Храброво.

Степень свободы воздушного пространства - это наборы правил по нахождению самолетов авиакомпании одной страны в воздушном пространстве другого государства. Чем выше степень свободы, тем больше действий иностранным судам разрешается выполнять в воздушном пространстве РФ, в частности, при первой степени самолетам предоставляется только право пересекать пространство государства без посадки, а при максимальной - девятой - иностранные авиакомпании получают право перевозить пассажиров или грузы внутри другого государства без дальнейшего вылета в страну регистрации перевозчика. В частности, так работает авиация в зоне Евросоюза.

До конца 2021 года для аэропорта Храброво действует режим "открытого неба" с пятой "свободой воздуха". Он дает иностранным авиакомпаниям право забирать пассажиров, грузы и почту, не только для своих, но и для третьих стран, и по той же схеме доставлять их в Калининград.