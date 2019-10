Санкции США против танкерных операторов Cosco затронули "Ямал СПГ"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Проект "Ямал СПГ" выполнит контрактные обязательства по поставкам СПГ в полном объеме, несмотря на включение танкерных операторов Cosco в санкционный список США. Об этом говорится в сообщении "Новатэка".

"Проект "Ямал СПГ" обладает необходимыми возможностями для обеспечения поставок покупателям производимого СПГ в соответствии с контрактными обязательствами в рамках согласованных графиков", - отмечается в сообщении.

На прошлой неделе Министерство финансов США - OFAC - объявило о санкциях в отношении шести китайских компаний, в том числе танкерных операторов Cosco: Cosco Shipping Tanker (Dalian) Co. Ltd. and Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co., за нарушение запрета на перевозки иранской нефти.

Компания Teekay LNG, аффилированная с Cosco, через свои аффилированные лица и совместные предприятия владеет четырьмя СПГ-танкерами класса Arc7, осуществляющими перевозку СПГ для проекта "Ямал СПГ".

"Данные перевозки не имеют отношения к наложенным на Cosco Shipping Tanker (Dalian) Co. и Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co санкциям. Вопрос урегулирования сложившейся ситуации находится в рамках взаимоотношений Teekay LNG и China LNG Shipping (Holdings) Limited", - отмечает "Новатэк".

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайская CNPC (20%), а также Фонд Шелкового пути (9,9%).