Дагестанская компания готова вложить 70 млн рублей в систему безналичной оплаты проезда

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Дагестанская компания ООО "Цифровизация" готова инвестировать более 70 млн рублей в перевод общественного транспорта на всех городских и межмуниципальных маршрутах на безналичную систему оплаты проезда, сообщил ТАСС в понедельник заместитель гендиректора компании Мурад Гусейнов.

"Мы готовы полностью охватить межмуниципальные и внутригородские пассажирские перевозки системой безналичной оплаты, чтобы эта система заработала в полной мере. Ориентировочно это (объем инвестиций - прим. ТАСС) может быть более 70 млн рублей, это зависит от количества транспортных средств. Пока мы рассчитываем на 2,5-3 тыс., но, если брать междугородние маршруты, это может быть до 4 тыс. транспортных средств", - сказал Гусейнов.

По его словам, в настоящее время компания прорабатывает проект с предприятиями, осуществляющими пассажирские перевозки в Дагестане, а также с министерством труда и социального развития республики для уточнения льготных категорий пассажиров. При условии прохождения необходимых конкурсных процедур к реализации проекта компания намерена приступить в следующем году.

О планах по переходу на безналичную оплату проезда в общественном транспорте Дагестана сообщалось в начале года. Проект должен стать частью программы "Безналичный Дагестан", которая реализуется в рамках соглашения правительства республики со Сбербанком. Планируется, что жители Дагестана смогут платить за проезд с помощью банковской карты, телефона, а также транспортной карты.