Совет директоров Роснано рекомендовал увеличить уставный капитал компании через допэмиссию

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Совет директоров АО "Роснано" принял решение увеличить уставный капитал компании через дополнительную эмиссию акций в пользу государства, сообщается на сайте раскрытия информации в понедельник.

"Рекомендовать общему собранию акционеров АО "Роснано" принять решения: об определении количества объявленных акций АО "Роснано", о внесении изменений в Устав АО "Роснано", об увеличении уставного капитала АО "Роснано" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций путем закрытой подписки в пользу Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Совет директоров также определил цену акции компании в 1 рубль.

"Рекомендация Совета директоров общему собранию акционеров АО "Роснано" о дополнительной эмиссии акций связана с тем, что компанией активно обсуждаются с правительством РФ, профильными министерствами и ведомствами, а также отраслевым сообществом параметры участия Роснано в реализации в 2019-2024 годах национальных проектов и программ. Объем допэмиссии будет определен решением единственного акционера общества", - сообщил ТАСС официальный представитель АО "Роснано".

О компании

Акционерное общество "Роснано" создано в марте 2011 года после реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". АО "Роснано" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории России.

Основные направления инвестирования - электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. Благодаря инвестициям "Роснано" на данный момент открыто 103 завода и R&D-центра в 37 регионах России. В течение пяти лет компания работает с прибылью.

Единственный акционер АО "Роснано" - российское государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.