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ЦБ предлагает ограничить продажи полисов инвестиционного страхования жизни

Регулятор предполагает, что полисы ИСЖ без защиты капитала сроком более пяти лет будут продаваться только тем, кто пройдет тестирование на понимание продукта, либо не пройдет, но будет настаивать на его приобретении

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Банк России предлагает ввести ограничения на продажу полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) сроком более пяти лет и без опции защиты капитала. Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в ходе онлайн-конференции в Facebook.

По его словам, регулятор предполагает, что такие полисы будут продаваться только гражданам, которые пройдут тестирование на понимание этого продукта, либо не пройдут, но будут настаивать на его приобретении, подписав заявление о принятии рисков. Такие поправки ЦБ готовит к законопроекту о категориях инвесторов-физлиц, следует из его слов.

"Хочу сказать, что в том законе "квал/ неквал" (квалифицированный и неквалифицированный инвестор - прим. ТАСС), который мы готовим, ИСЖ также будет ограничено в продаже гражданину, и будет продаваться только тем гражданам, которые либо пройдут тестирование на понимание этого продукта, либо будут настаивать, то есть пользоваться "последним словом" для его приобретения", - сказал Швецов. Законопроект предусматривает, что если простой неквалифициованный инвестор не пройдет тестирование, необходимое для покупки финансового инструмента, он все равно сможет его купить, если подпишет заявление о принятии рисков этого инструмента (опция "последнего слова").

Позднее первый зампред ЦБ уточнил, что ИСЖ будет доступно неквалифицированным инвесторам и без тестирования, если у продукта есть опция защиты капитала (гарантия страховщиком возврата вложенных средств), и срок договора составляет менее 5 лет.

"Мы не собираемся переквалифицировать ИСЖ в инструмент для квалифицированных инвесторов - его смогут приобретать и неквалифицированные инвесторы, прошедшие тестирование или воспользовавшиеся "последним словом". Еще раз важно повторить, что речь идет не о накопительном страховании жизни, а об инвестиционном страховании жизни. Если такой продукт предполагает защиту капитала и срок менее 5 лет - то он будет доступен неквалифицированным инвесторам без тестирования", - сказал Швецов.

Согласно принятому в первом чтении законопроекту, под категоризацию инвесторов попадут договоры страхования жизни без полной защиты капитала - где страховая сумма по риску дожития (подлежащая выплате в конце срока действия договора) составляет меньше 100% уплаченных страховых взносов. В последней версии законопроекта о категориях инвесторов (есть у ТАСС) появилась норма, что ограничения коснутся договоров ИСЖ либо с условием периодических выплат, где страховая сумма меньше взносов и (или) срок договора составляет более 5 лет. Участники рынка опасаются, что из-за формулировки "и(или)" под ограничение могут попасть договоры не только инвестиционного, но и классического накопительного страхования жизни сроком свыше 5 лет - договоры НСЖ обычно долгосрочные.

После ужесточения регулирования продаж ИСЖ через банки (введения стандартов продаж на уровне Всероссийского союза страховщиков и указания ЦБ об обязательном раскрытии рисков этого продукта) регулятор видит резкое сокращение жалоб на него, сообщил Швецов.

"То, что мы видим сегодня - это резкое сокращение жалоб на этот продукт, плюс банки перестали продавать ИСЖ людям старшего возраста, и граждане, которые продолжают приобретать ИСЖ, надлежащим образом информируются о тех рисках, которые связаны с этим продуктом", - заявил он.

Об ИСЖ

ИСЖ продается в основном через банки-агенты в качестве потенциально более доходной альтернативы вкладам. В ноябре 2018 года ЦБ сообщал, что выявлял массовые факты недостаточного информирования банками-агентами потребителей об услуге ИСЖ. Потребители отмечали, что при заключении договора были введены в заблуждение обещаниями доходности по договору ИСЖ, значительно превышающей доходность по вкладам - при этом доходность продукта не является гарантированной. Также клиенты жаловались, что продавец умолчал об условиях страхования, невыгодно отличающих ИСЖ от банковских вкладов, - например, что вложенные в ИСЖ денежные средства не входят в систему гарантирования прав застрахованных в АСВ, а также о том, что деньги нельзя досрочно забрать без потерь.

Ранее ВСС подготовил стандарт по раскрытию информации о рисках ИСЖ, призванный снизить некорректные продажи, он вступил в силу в январе 2019 года.

С 1 апреля вступило в силу указание ЦБ об обязательном раскрытии информации по всем существенным рискам этого продукта и объяснении его отличия от вкладов при продаже.

После этого рынок ИСЖ начал падать после нескольких лет бурного роста. Из -за этого в I полугодии 2019 года премии по страхованию жизни, которое было драйвером роста рынка до 2018 г., сократились на 10,7%, до 183,7 млрд руб. В ЦБ объясняли сокращение рынка неудовлетворенностью клиентов доходностью по завершившимся договорам страхования, а также улучшением информированности граждан об особенностях продуктов ИСЖ.

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