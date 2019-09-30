ЦБ предлагает ограничить продажи полисов инвестиционного страхования жизни

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Банк России предлагает ввести ограничения на продажу полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) сроком более пяти лет и без опции защиты капитала. Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в ходе онлайн-конференции в Facebook.

По его словам, регулятор предполагает, что такие полисы будут продаваться только гражданам, которые пройдут тестирование на понимание этого продукта, либо не пройдут, но будут настаивать на его приобретении, подписав заявление о принятии рисков. Такие поправки ЦБ готовит к законопроекту о категориях инвесторов-физлиц, следует из его слов.

"Хочу сказать, что в том законе "квал/ неквал" (квалифицированный и неквалифицированный инвестор - прим. ТАСС), который мы готовим, ИСЖ также будет ограничено в продаже гражданину, и будет продаваться только тем гражданам, которые либо пройдут тестирование на понимание этого продукта, либо будут настаивать, то есть пользоваться "последним словом" для его приобретения", - сказал Швецов. Законопроект предусматривает, что если простой неквалифициованный инвестор не пройдет тестирование, необходимое для покупки финансового инструмента, он все равно сможет его купить, если подпишет заявление о принятии рисков этого инструмента (опция "последнего слова").

Позднее первый зампред ЦБ уточнил, что ИСЖ будет доступно неквалифицированным инвесторам и без тестирования, если у продукта есть опция защиты капитала (гарантия страховщиком возврата вложенных средств), и срок договора составляет менее 5 лет.

"Мы не собираемся переквалифицировать ИСЖ в инструмент для квалифицированных инвесторов - его смогут приобретать и неквалифицированные инвесторы, прошедшие тестирование или воспользовавшиеся "последним словом". Еще раз важно повторить, что речь идет не о накопительном страховании жизни, а об инвестиционном страховании жизни. Если такой продукт предполагает защиту капитала и срок менее 5 лет - то он будет доступен неквалифицированным инвесторам без тестирования", - сказал Швецов.

Согласно принятому в первом чтении законопроекту, под категоризацию инвесторов попадут договоры страхования жизни без полной защиты капитала - где страховая сумма по риску дожития (подлежащая выплате в конце срока действия договора) составляет меньше 100% уплаченных страховых взносов. В последней версии законопроекта о категориях инвесторов (есть у ТАСС) появилась норма, что ограничения коснутся договоров ИСЖ либо с условием периодических выплат, где страховая сумма меньше взносов и (или) срок договора составляет более 5 лет. Участники рынка опасаются, что из-за формулировки "и(или)" под ограничение могут попасть договоры не только инвестиционного, но и классического накопительного страхования жизни сроком свыше 5 лет - договоры НСЖ обычно долгосрочные.

После ужесточения регулирования продаж ИСЖ через банки (введения стандартов продаж на уровне Всероссийского союза страховщиков и указания ЦБ об обязательном раскрытии рисков этого продукта) регулятор видит резкое сокращение жалоб на него, сообщил Швецов.

"То, что мы видим сегодня - это резкое сокращение жалоб на этот продукт, плюс банки перестали продавать ИСЖ людям старшего возраста, и граждане, которые продолжают приобретать ИСЖ, надлежащим образом информируются о тех рисках, которые связаны с этим продуктом", - заявил он.

Об ИСЖ

ИСЖ продается в основном через банки-агенты в качестве потенциально более доходной альтернативы вкладам. В ноябре 2018 года ЦБ сообщал, что выявлял массовые факты недостаточного информирования банками-агентами потребителей об услуге ИСЖ. Потребители отмечали, что при заключении договора были введены в заблуждение обещаниями доходности по договору ИСЖ, значительно превышающей доходность по вкладам - при этом доходность продукта не является гарантированной. Также клиенты жаловались, что продавец умолчал об условиях страхования, невыгодно отличающих ИСЖ от банковских вкладов, - например, что вложенные в ИСЖ денежные средства не входят в систему гарантирования прав застрахованных в АСВ, а также о том, что деньги нельзя досрочно забрать без потерь.

Ранее ВСС подготовил стандарт по раскрытию информации о рисках ИСЖ, призванный снизить некорректные продажи, он вступил в силу в январе 2019 года.

С 1 апреля вступило в силу указание ЦБ об обязательном раскрытии информации по всем существенным рискам этого продукта и объяснении его отличия от вкладов при продаже.

После этого рынок ИСЖ начал падать после нескольких лет бурного роста. Из -за этого в I полугодии 2019 года премии по страхованию жизни, которое было драйвером роста рынка до 2018 г., сократились на 10,7%, до 183,7 млрд руб. В ЦБ объясняли сокращение рынка неудовлетворенностью клиентов доходностью по завершившимся договорам страхования, а также улучшением информированности граждан об особенностях продуктов ИСЖ.