Чеченской Республике планируют выделить 385 млн рублей на реконструкцию моста в Грозном

ТАСС, 30 сентября.. Чеченской Республике в 2020 году планируется выделить 385 млн рублей на реконструкцию моста через реку Сунжа в Грозном, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

"По основному мероприятию "Реализация проектов по социально-экономическому развитию Чеченской Республики" увеличение объемов финансирования в 2020 году, в том числе на 385 млн рублей с целью реализации мероприятия по реконструкции моста через реку Сунжа по улице Химзаводская в городе Грозный", - говорится в тексте документа.

Уточняется, что средства планируется выделить по подпрограмме "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016-2025 годы.

Как пояснили ТАСС в мэрии Грозного, мост через реку Сунжа в Заводском районе города находится в аварийном состоянии и закрыт с 2017 года.

"Его реконструкция существенно снизит поток автотранспортных средств через центр Грозного, так как данный мост наиболее часто использовался грузовым транспортом для объезда центральных улиц", - сказал представитель мэрии.